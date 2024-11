Per Virginio l'adolescenza è stata una delle fasi più difficili della sua vita, in cui più volte ha pensato di togliersi la vita perché vittima di bullismo da parte dei compagni di scuola. Lo ha raccontato il cantautore e vincitore di Amici nel 2011 oggi, 2 novembre, ospite a Verissimo.

Il racconto di Virginio

Virginio, al secolo Virginio Simonelli, ha descritto la sua adolescenza come uno dei periodi più difficili della sua vita: "Mi hanno messo la testa dentro al water. Quando accadevano episodi simili, io credevo sempre di essere sbagliato", ha raccontato il cantautore che oggi ha 39 anni.

L'aiuto più grande lo ha ricevuto dalla sua famiglia: "Ho avuto la grande fortuna di avere dei genitori apertissimi che hanno compreso subito il mio disagio senza neanche chiedere di cosa si trattasse, mi hanno accompagnato in un percorso di terapia". Poi è arrivata la partecipazione ad Amici e la vittoria che gli ha salvato la vita.

Non è stato facile superare gli episodi di bullismo: "Credevo che l'unica soluzione fosse quella di togliermi la vita, perché se io non mi accetto e se nessuno mi accetta, allora a cosa serve vivere?", ha spiegato Virginio che in quel periodo pensava solo al peggio.

E ancora: "Ho toccato il fondo a 13 anni, i miei genitori mi hanno aiutato. E la musica è stata fondamentale per me, la mia vera salvezza. Ho capito che io non sono sbagliato, siamo tutti sbagliati a modo nostro", ha chiosato il cantautore che oggi ha trovato la serenità grazie alla musica e all'amore.

Prima non era facile accettare l'amore perché Virginio sentiva sempre di essere diverso dagli altri: "La prima volta che mi sono innamorato di un ragazzo è stato al liceo, dopo il periodo buio che ho passato. Percepivo che non potevo come i miei coetanei prendere per mano il ragazzo che mi piaceva, non potevo baciarlo in pubblico", ha raccontato Virginio con una consapevolezza diversa.

Oggi il cantautore vive con Nicola, suo grande amore: "Stiamo insieme da 5 anni. Lui è il mio manager, lavora con me. È una bella storia la nostra. Lui ha un carattere molto forte, ma a me piace così. Oggi sono davvero felice", ha chiosato il 39enne.