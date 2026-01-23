'Vi racconto io il ballo che ha fatto litigare Victoria e Brooklyn Beckham'

Parla Fat Tony, il dj del matrimonio: "Brooklyn si è sentito umiliato, la neo-sposa è corsa via piangendo. Ma Victoria non ha fatto niente di eccessivo"

A quasi quattro anni dal matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, il dettaglio più controverso di quella giornata torna al centro della scena. A riaccendere la miccia è stato DJ Fat Tony, storico amico della famiglia Beckham e dj della festa nuziale del 2022, che in tv ha chiarito cosa si intenda davvero per il famigerato ballo “inappropriato” tra Brooklyn e sua madre Victoria Beckham.

Intervenendo a This Morning su ITV, Fat Tony ha confermato che l’episodio definito “inappropriato” non avrebbe avuto nulla di sessualmente esplicito o provocatorio. “Niente slut-dropping (un mix tra twerking e strusciamento), niente tute in lattice, niente mosse da Spice Girl”, ha chiarito. Il problema, semmai, sarebbe stato il contesto e soprattutto il momento.

Il ruolo di Marc Anthony e il “timing sbagliato”

Secondo il racconto del dj, tutto sarebbe nato da un’improvvisazione sul palco. Durante l’esibizione, la star della musica latinoamericana Marc Anthony avrebbe chiamato Brooklyn sul palco e subito dopo invitato Victoria a raggiungerlo, presentandola come “la donna più bella della sala”. A quel punto, sempre secondo Fat Tony, il cantante avrebbe suggerito al figlio di “mettere le mani sui fianchi di tua madre”, trasformando il momento in un ballo latino davanti a centinaia di invitati.

Il risultato? Un momento vissuto malissimo dai diretti interessati. Brooklyn, ha raccontato il dj, appariva “devastato” perché quello avrebbe dovuto essere il primo ballo con la moglie. Nicola Peltz, invece, avrebbe lasciato la sala in lacrime, sopraffatta dall’imbarazzo.

“Conta come si è sentito Brooklyn”

Fat Tony ha insistito su un punto chiave: la percezione del figlio. “I Beckham sono una famiglia molto affettuosa e abituata a ballare insieme. Ma qui non conta cosa pensiamo noi. Conta come si è sentito Brooklyn. Se per lui è stato inappropriato e umiliante, allora lo è stato”, ha spiegato.

Una precisazione che dà peso alla versione contenuta nella lunga dichiarazione pubblicata da Brooklyn nei giorni scorsi, in cui il primogenito dei Beckham accusava la madre di aver “dirottato” il suo primo ballo di coppia, lasciandolo “a disagio e umiliato”.

Una frattura che va oltre un ballo

Secondo il dj, il ballo sarebbe solo “una piccola parte di un problema molto più grande”. Il vero nodo, a suo dire, è la frattura familiare e la pressione mediatica costante. “Qui ci sono dei genitori che hanno perso un figlio e un figlio che ha perso i genitori”, ha detto, riferendosi al gelo che dura ormai da anni tra Brooklyn e il resto della famiglia.

Fat Tony ha anche difeso la scelta di Brooklyn di rendere pubblica la sua versione, spiegando che il figlio dei Beckham avrebbe voluto “cambiare la narrativa” che lo accompagna da sempre, quella del nepo baby obbligato a essere grato e silenzioso.

Versioni contrastanti e il mistero dei video

La vicenda resta però tutt’altro che chiusa. Diverse fonti citate dai tabloid britannici raccontano versioni opposte: c’è chi sostiene che Victoria fosse solo “un po’ alticcia e di buon umore”, chi accusa Nicola di aver reagito in modo eccessivo e chi, come Vogue, descrive una sequenza degli eventi che contraddirebbe il racconto di Brooklyn sul “primo ballo” interrotto. Un dettaglio pesa più di tutti: le immagini. Al matrimonio vigeva una rigidissima politica "no phone" e l’unico filmato del momento incriminato sarebbe nelle mani di Brooklyn e Nicola. Secondo fonti vicine alla coppia, difficilmente quel video verrà mai reso pubblico.

Nel frattempo, sui social impazzano meme e parodie, mentre l’immagine di Brand Beckham torna a essere messa in discussione.