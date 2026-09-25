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Vittorio Feltri: "Mia moglie morì dopo il parto, rimasi solo con due gemelle"

Il giornalista si racconta ai microfoni di Luca Casadei, nel nuovo episodio di 'One More Time' (OnePodcast)

Vittorio Feltri - Alberto Galli
Vittorio Feltri - Alberto Galli
25 settembre 2026 | 14.20
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

Dalla scomparsa della sua prima moglie al rapporto con i suoi figli. Vittorio Feltri si racconta, senza filtri, nel nuovo episodio di 'One More Time' (One Podcast) di Luca Casadei, uscito oggi, venerdì 25 settembre, sulle piattaforme streaming.

Il giornalista ripercorre la sua infanzia, il suo rapporto con i genitori e alcuni aspetti poco conosciuti della sua vita, come la scomparsa della sua prima moglie a causa del parto: "È stato un parto eclampsico, che è mortale. E lì una signorina che lavorava nel reparto è arrivata con due fagotti. Io ho chiesto quale fosse il mio fagottino e lei mi rispose: 'tutte e due'. Allora lì ho rischiato lo svenimento. Dopo poche ore, ho appreso che era morta mia moglie e questo mi ha posto un interrogativo: 'Adesso come faccio?' E il problema l'ho risolto perché le ho appoggiate in un brefotrofio nel quale io lavoravo, avendo vinto un concorso, dove le hanno tenute benissimo per quasi un anno".

E proprio in quell'istituto ha conosciuto Enoe Bonfanti, una giovane maestra che poi sarebbe diventata sua moglie, scomparsa recentemente, lo scorso luglio 2026 a 88 anni: "Vorrei farle un ringraziamento particolare: mi ha tolto dal dramma quando rimasi con due figli senza moglie. Ha sempre lavorato, si è sempre comportata bene, e quindi io ho per lei molta gratitudine e lo sottolineo. E la gratitudine è affine all'amore", racconta Feltri.

Dal loro amore sono nati due figli, "poi uno l'ho adottato. Era un ragazzino che non aveva più la mamma, non aveva il padre, ho appreso della sua vicenda, pertanto ho agito di conseguenza. Lui doveva vivere in un orfanotrofio". E sul tipo di padre che è: "Non ho mai detto ai miei figli che li amo, è un verbo che cerco di non usare. Non c'era bisogno di dirlo, lo leggevano nel comportamento. Io non ho mai dato uno schiaffo a un mio figlio".

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vittorio feltri one more time luca casadei
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