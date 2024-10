Il post della showgirl argentina non passa inosservato

"Nessuna fretta". Un post di Wanda Nara su Instagram scatena le polemiche, con decine di commenti critici. La showgirl argentina, che in questo periodo si starebbe riavvicinando a Mauro Icardi, posa in biancheria intima e pubblica lo scatto sul proprio profilo. Il 'sospetto' è che si tratti di un annuncio relativo ad un'imminente 'svolta': Wanda Nara, nella foto, si riprende con una videocamera e nel messaggio è inserita l'emoji di un ciak cinematografico. E' in arrivo un film?

Tra i commenti spiccano quelli estremamente critici per la scelta 'estrema'. "Una madre di 3 figli, che bisogno ha di fare questo?", scrivono in molti. E c'è anche chi si spinge oltre, 'invitando' la showgirl ad unirsi ad una celeberrima piattaforma porno.