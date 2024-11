I doppiatori che interpreteranno le versioni adattate in italiano di brani della storia del teatro come 'Popular' e 'Defying Gravity'

'Wicked', uno dei musical di maggior successo nella storia del teatro, arriva al cinema e il pubblico italiano avrà l'occasione di vederlo in due versioni: originale, con sottotitoli in italiano, oppure completamente tradotta (dialoghi e canzoni).

Il cast del film

Nei panni delle streghe e dei maghi della magica landa di Oz c'è un cast di stelle. Le due protagoniste sono interpretata dalla pluripremiata attrice teatrale e cantante Cynthia Erivo (è Elphaba) e dalla popstar Ariana Grande (Glinda). Jeff Goldblum, star di 'Jurassic Park', è il mago di Oz, mentre l'attrice premio Oscar Michelle Yeoh è Madame Morrible e Jonathan Bailey, il noto Anthony di 'Bridgerton', è Fiyero Tigelaar. Tra gli altri nomi anche Ethan Slater, Marissa Bode, Peter Dinklage, Andy Nyman, Keala Settle e Michael McCorry Rose.

Le voci italiane

Per la prima volta il pubblico avrà la possibilità di ascoltare una versione adattata in italiano di canzoni diventati dei successi internazionali come 'Popular' o 'Defying Gravity'. Nella maggior parte dei casi si è scelto di differenziare la voce cantata da quella parlata, dunque gli attori sono doppiati da due diversi doppiatori italiani. Ecco chi sono

Elphaba (interpretata da Cynthia Erivo) ha la voce di Eva Padoan nelle scene parlate e quella di Laura Panzeri nelle canzoni

Glinda (interpretata da Ariana Grande) ha la voce di Margherita De Risi nelle scene parlate e quella di Claudia Paganelli nelle canzoni

Il mago di Oz (interpretato da Jeff Goldblum) ha la voce di Angelo Maggi sia nelle scene parlate sia nelle canzoni

Madame Morrible (interpretata da Michelle Yeoh) ha la voce di Alessandra Korompay nelle scene parlate e quella di Simona Patitucci nelle canzoni

Fiyero (interpretato da Jonathan Bailey) ha la voce di Emanuele Ruzza nelle scene parlate e quella di Danilo Salpietro nelle canzoni

Boq (interpretato da Ethan Slater) ha la voce di Alessandro Campaiola nelle scene parlate e quella di Nicola Gargaglia nelle canzoni

Nessarose (interpretata da Marissa Bode) ha la voce di Irene Trotta nelle scene parlate e quella di Elisa Rinaldi nelle canzoni

Dottor Dillamond (interpretato da Peter Dinklage) ha la voce di Mauro Gravina sia nelle scene parlate sia nelle canzoni

Il Governatore Thropp (Andy Nyman) ha la voce di Marco Manca sia nelle scene parlate sia nelle canzoni

Miss Coddle (Keala Settle) ha la voce di Francesca Guadagno

Il Narratore ha la voce di Alessandro Onorati sia nelle scene parlate sia nelle canzoni