Winx Club: la magia ritorna con il reboot, a ottobre su Rai e Netflix

Lanciate per la prima volta nel 2004, diventando un successo planetario, le Winx sono pronte a conquistare una nuova generazione. Prodotta da Rainbow, la serie torna in tutto il mondo con 'Winx Club: The Magic is Back', un attesissimo reboot che promette un ritorno alle origini della saga, pensato sia per i nuovi spettatori che per i fan storici. 'Winx Club: The Magic is Back', creata da Iginio Straffi, torna così alla ribalta per il pubblico internazionale a 21 anni dalla prima messa in onda, per celebrare l'eredità della saga fiore all'occhiello dell'animazione made in Italy. I primi due episodi della nuova saga sono stati presentati ieri a Roma al The Space Cinema Moderno. La serata, accolta da applausi e urla di entusiasmo dei piccoli fan (e non solo), ha visto anche le esibizioni della giovanissima Virginia Bocelli (figlia del tenore Andrea Bocelli presente in sala), che ha cantato il brano 'Forever Winx', e della cantante scozzese Ili, che ha interpretato 'Step into the dark' accompagnata dalle iconiche e malvagie Trix. La serata si è conclusa con la nuova versione della storica sigla 'Nel segno di Winx' (interpretata da Clara) che ha visto le fate più famose della tv esibirsi con le coreografie di Carlos Gandia.

La nuova serie, composta da 26 episodi, è stata realizzata con un'animazione di alta qualità in Cgi e moderni effetti speciali. Il look dei personaggi iconici è stato rinnovato con uno stile visivo contemporaneo, pur mantenendo i valori e i temi che hanno reso il marchio un'icona: amicizia, mistero, avventura e la scoperta di sé. Il debutto mondiale è fissato per giovedì 2 ottobre su Netflix, dove la serie sarà disponibile in 15 lingue. L'Italia, però, godrà di un'anteprima esclusiva: i primi 13 episodi andranno in onda su Rai 2 da mercoledì 1 ottobre , con un appuntamento giornaliero dal lunedì al venerdì all'interno del nuovo spazio mattutino di Rai Kids. Gli episodi saranno poi disponibili on demand su Rai Play. Dal 27 ottobre, la serie approderà anche su Rai Yoyo . Al termine della messa in onda, l'intera stagione sarà disponibile in un cofanetto su Rai Play, insieme alla collezione completa 'Winx Club Time', che include tutte le stagioni e i film della saga. "Siamo felici di continuare questo viaggio insieme a Rai, partner storico che ha creduto nel potere di Winx Club fin dal primo battito d'ali, e a Netflix, con cui collaboriamo da molti anni e che ci affiancherà nel lancio internazionale di questo nuovo capitolo", ha dichiarato Iginio Straffi , creatore di Winx Club e fondatore di Rainbow.

Dopo oltre vent'anni, "la magia non solo resiste, si rinnova. Con questa nuova avventura vogliamo crescere ancora, accompagnando generazioni di fan con storie che parlano di amicizia, coraggio, diversità e sogni che brillano. La collaborazione con Rai Kids e Netflix ci permette di portare avanti questi valori e continuare a incantare un pubblico sempre più ampio, unito dalla stessa scintilla: la magia di credere in sé stessi", ha concluso Straffi. Winx Club è l'incredibile storia di una sedicenne terrestre che, da un giorno all'altro, si scopre una fata. Ma è soprattutto la storia di sei ragazze e della loro amicizia, che si sostengono nonostante le loro differenze, dando un forte messaggio di valorizzazione del femminile e del potere della solidarietà. Dal suo esordio, la serie è diventata fenomeno della cultura pop con 8 stagioni animate, 3 film per il cinema, 2 serie live-action per Netflix ("Fate - The Winx Saga") e una community globale con oltre 20 miliardi di visualizzazioni su YouTube e 35 miliardi su TikTok. Questo reboot celebra 21 anni di successi, aprendo un nuovo capitolo per continuare a far sognare milioni di fan in tutto il mondo.