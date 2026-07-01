circle x black
Cerca nel sito
 

Wonderlast Festival, svelata la line up completa

La quinta edizione a Gubbio. Tra gli artisti sul palco Anna (dj set), Samurai Jay, Emis Killa e tanti altri

Samurai Jay
Samurai Jay
01 luglio 2026 | 15.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Al via la quinta edizione di Wonderlast Festival che si terrà dall’11 al 12 luglio al Wonderlast Park a Gubbio (Pg). Wonderlast Festival è un evento musicale ibrido che unisce generi diversi e persone provenienti da ogni angolo d'Italia. Ispirandosi ai grandi festival nord europei, negli anni Wonderlast si è distinto per la sua capacità di unire musica, community e atmosfera internazionale. Immerso nel verde delle colline umbre, il Wonderlast Park si trasformerà ancora una volta in un villaggio esperienziale dedicato alla musica e all’intrattenimento. Sul palco si esibiranno alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana, sabato 11 luglio, ci sarà Anna (dj set), Samurai Jay, Ludwig, Marvin & Andrea Prezioso, Edmmaro, Eliøn, Debla On Tour, 1Hour, Matteo Manuali, Duofonix, Alunno. Invece domenica 12 luglio, Emis Killa, 22Simba, Il Pagante, Dino Brown, Rudeejay, Jrstit, Dalia Duca, Incis Zone, Sauro Martinelli.

Il Wonderlast Park è un’area di due ettari immersa nel verde che verrà allestita interamente per l’occasione in un’atmosfera accogliente e con un panorama che farà da sfondo a due giornate di pura magia. Il festival offrirà aree food & beverage che verrà allestita con una cucina mobile dove si potrà mangiare hamburger, piadine, salamella, porchetta, pasta fresca e gelato. Tanti i punti bar in cui bere cocktail, ma anche birra, spritz, acqua e sarà presente anche una postazione caffè. La Wonderlast Forest è invece un’area interamente circondata dal verde, immersa in una foresta con vere piante, composizioni floreali e allestita con installazioni dimostrative di tecnologie e prodotti riguardanti il tema della sostenibilità. Lo spazio è accessibile al pubblico anche per gustare un aperitivo o godere di un momento di relax.

Oltre alle esibizioni, il festival offrirà anche varie attività come l’area beauty con due postazioni per il trucco, con un team di professionisti a disposizione del pubblico. Il festival è caratterizzato da un potente sound system e da effetti speciali che contribuiscono a realizzare un'atmosfera coinvolgente. La struttura dello stage, con i suoi otto metri di altezza, è il cuore del festival.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Wonderlast Festival Gubbio Festival musicale Musica italiana
Vedi anche
L'aereo di carta più grande al mondo, da Pisa il Guinness dei primati - Video
Rettore Tor Vergata: "Due studi universitari durante il concerto di Ultimo"
Spider-Man: Brand New Day e la 'guest star' d'eccezione, c'è Messi nel nuovo video
Il salvataggio del cucciolo di daino, la mamma lo aveva smarrito - Video
Roma, i fan di Ultimo in tenda in attesa del 4 luglio: "Siamo una famiglia bellissima" - Video
Mondiali 2026, anche la polizia di Dallas omaggia la Norvegia con la Viking Row - Video
Topolino sulle strade del Vaticano, Thorel (Fiat): "Primo Stato a emissioni zero entro 2030" - Video
"E' la rivincita dei poveri", il ct del Paraguay e l'impresa contro la Germania - Video
News to go
Saldi estivi 2026, quando iniziano: il calendario
Brasile 'miracolo' al fotofinish, la torcida delle suore esplode - Video
News to go
Ddl Caccia all'esame della Camera, Commissione Ue vigila
Paraguay vola agli ottavi, ma il rigore decisivo non si vede in tv - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza