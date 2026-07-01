Wonderlast Festival, svelata la line up completa

Al via la quinta edizione di Wonderlast Festival che si terrà dall’11 al 12 luglio al Wonderlast Park a Gubbio (Pg). Wonderlast Festival è un evento musicale ibrido che unisce generi diversi e persone provenienti da ogni angolo d'Italia. Ispirandosi ai grandi festival nord europei, negli anni Wonderlast si è distinto per la sua capacità di unire musica, community e atmosfera internazionale. Immerso nel verde delle colline umbre, il Wonderlast Park si trasformerà ancora una volta in un villaggio esperienziale dedicato alla musica e all’intrattenimento. Sul palco si esibiranno alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana, sabato 11 luglio, ci sarà Anna (dj set), Samurai Jay, Ludwig, Marvin & Andrea Prezioso, Edmmaro, Eliøn, Debla On Tour, 1Hour, Matteo Manuali, Duofonix, Alunno. Invece domenica 12 luglio, Emis Killa, 22Simba, Il Pagante, Dino Brown, Rudeejay, Jrstit, Dalia Duca, Incis Zone, Sauro Martinelli.

Il Wonderlast Park è un’area di due ettari immersa nel verde che verrà allestita interamente per l’occasione in un’atmosfera accogliente e con un panorama che farà da sfondo a due giornate di pura magia. Il festival offrirà aree food & beverage che verrà allestita con una cucina mobile dove si potrà mangiare hamburger, piadine, salamella, porchetta, pasta fresca e gelato. Tanti i punti bar in cui bere cocktail, ma anche birra, spritz, acqua e sarà presente anche una postazione caffè. La Wonderlast Forest è invece un’area interamente circondata dal verde, immersa in una foresta con vere piante, composizioni floreali e allestita con installazioni dimostrative di tecnologie e prodotti riguardanti il tema della sostenibilità. Lo spazio è accessibile al pubblico anche per gustare un aperitivo o godere di un momento di relax.

Oltre alle esibizioni, il festival offrirà anche varie attività come l’area beauty con due postazioni per il trucco, con un team di professionisti a disposizione del pubblico. Il festival è caratterizzato da un potente sound system e da effetti speciali che contribuiscono a realizzare un'atmosfera coinvolgente. La struttura dello stage, con i suoi otto metri di altezza, è il cuore del festival.