Dopo la sua partecipazione a X Factor, Lunaspina chiarisce la sua posizione su Jake La Furia, il giudice che l'ha eliminata divenuto bersaglio di critiche sui social. L'artista con un lungo messaggio sul suo profilo Facebook ci tiene a ringraziare il rapper e a smorzare le polemiche dei fan. "Sono felicissima della mia partecipazione a X Factor, di come sia andata, e lo sarò sempre", afferma Lunaspina. "Dire 'mi è capitato il giudice sbagliato' non è una critica, ma è esattamente quello che ha detto Jake La Furia. Io non la penso così, anche se rispetto la sua opinione, perché so di essere versatile."

Un messaggio rivolto soprattutto ai suoi nuovi fan, che si sono scagliati contro il giudice: "Alle tantissime persone che mi stanno sostenendo e criticando Jake La Furia, ho risposto più volte che X Factor è un gioco e, da persona sportiva, sarebbe da sfigati prendersela con l'arbitro. Questo è l'unico pensiero che ho espresso". Lunaspina, lungi dal serbare rancore, riconosce a Jake La Furia un'intuizione geniale per la sua notorietà: "Devo a Jake il colpo di teatro più importante della mia vita. Senza il suo colpo di genio sulla canzoncina 'Primpi la Merda' non avrei mai avuto tutto questo scalpore".

Infine, un chiarimento sui like ad alcuni commenti critici verso il giudice: "Se è scappato qualche like infelice, chiedo scusa a Jake, spero non ci sia rimasto male. Sto cercando di rispondere a tutti e non è facile. In questo caso, come dicono quelli bravi: 'like is not endorsement', ho solo cercato di esprimere la mia gratitudine con un cuoricino".