circle x black
Cerca nel sito
 

X Factor, scintille tra Lauro e Iezzi: "Stai facendo una figuraccia"

È successo nel corso della quarta puntata del talent show andata in onda ieri giovedì 13 novembre

Achille Lauro e Paola Iezzi - fotogramma/ipa
Achille Lauro e Paola Iezzi - fotogramma/ipa
14 novembre 2025 | 10.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scintille tra Achille Lauro e Paola Iezzi a X Factor. Nel corso della quarta puntata andata in onda ieri, giovedì 13 novembre, si è generato un dibattito tra i due coach riguardo al concorrente Viscardi, guidato da Iezzi, che ha portato sul palco il brano ‘Il cielo in una stanza’ rivisitato in versione jazz.

Una scelta stilistica non condivisa da Lauro: "Amo Viscardi e amo gli esperimenti ma questo è sbagliato", sottolineando come la reinterpretazione ha "svuotato il sentimento di questa canzone".

Iezzi rimane ferma della sua idea e attacca il collega: "Era un mio desiderio portarla così. È una reazione così ignorante. Stai facendo una figuraccia, te ne renderai conto quando rivedrai questo video".

Jake La Furia è entrato nel dibattito prendendo le difese di Achille Lauro. Francesco Gabbani, invece, ha dato supporto a Paola Iezzi: “Questa è una versione dichiaratamente jazz, è una rivisitazione credibile”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
x factor achille lauro paola iezzi sky
Vedi anche
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza