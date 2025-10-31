circle x black
Cerca nel sito
 

X Factor, tensione alle stelle tra Giorgia e Achille Lauro sul finale del secondo Live

Il web si schiera con la conduttrice che ha dovuto cedere alla richiesta del giudice di votare per ultimo

Giorgia e Achille Lauro - Fotogramma /Ipa
Giorgia e Achille Lauro - Fotogramma /Ipa
31 ottobre 2025 | 10.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si è chiuso con un momento di alta tensione tra la conduttrice Giorgia e il giudice Achille Lauro il secondo Live di X Factor 2025, che ha visto l’eliminazione di Amanda. I due sono stati protagonisti di un acceso scambio durante la fase di eliminazione.

Cosa è successo, il botta e risposta

Chiamato a decidere chi eliminare tra Amanda (team Jake La Furia) e Michelle (team Francesco Gabbani), Lauro ha chiesto di essere l’ultimo a votare, invitando la collega Paola Iezzi a esprimersi prima di lui.

Una richiesta che ha subito trovato l’opposizione di Giorgia, determinata a rispettare l’ordine stabilito dalla produzione. “Ti chiedo di seguire l’ordine previsto”, ha detto con fermezza la conduttrice, cercando di mantenere il controllo della situazione.

Lauro, però, è rimasto irremovibile: “Ho bisogno di altri due minuti per pensarci perché è una decisione difficile. Non ci impuntiamo perché io mi impunto più di tutti”, ha dichiarato, provocando evidente imbarazzo in tutto lo studio. Con un sorriso forzato, Giorgia ha ceduto alla pressione e ha passato la parola a Paola Iezzi, permettendo a Lauro di guadagnare tempo e posizionarsi strategicamente per ultimo nel voto.

Il web con Giorgia

Il gesto di Lauro non è passato inosservato al pubblico televisivo del talent, che sui social ha reagito con un’ondata di critiche nei confronti del giudice e di solidarietà per la conduttrice. Con commenti come: “Lauro non ti permettere mai più di rispondere male a Giorgia”. O ancora: “Lauro paraculo che aspettava il voto di Paola per andare al tilt. Giorgia la prossima volta fagli un acuto e caccialo dalla sedia”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
X Factor x factor giorgia x factor achille lauro giorgia achille lauro
Vedi anche
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza