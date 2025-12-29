circle x black
Zalone e il nuovo record per 'Buen Camino', è già il film più visto del 2025

Migliore apertura di sempre per un film di Natale, 27 milioni di euro incassati dal 25 dicembre ad oggi

Checco zalone alla presentazione di 'Buen Camino'
29 dicembre 2025 | 11.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Checco Zalone raggiunge un altro record e conferma il suo status di re del box office italiano. Il suo nuovo film, 'Buen Camino', ha realizzato un'apertura senza precedenti al botteghino: nei suoi primi quattro giorni di programmazione, da giovedì 25 a domenica 28 dicembre, la pellicola ha incassato quasi 27 milioni di euro, diventando in sole 96 ore il film con il maggiore incasso dell'intero 2025. L'incasso esatto è di 26.921.300 euro, una media di 34.847 euro in 771 cinema, 3.316.838 spettatori e una quota di mercato pari al 71,4%. Si tratta della migliore apertura di sempre per un film distribuito nel periodo natalizio.

Il successo travolgente di 'Buen Camino' ha avuto un effetto traino sull'intero settore cinematografico, che nel fine settimana ha registrato una crescita del 256,5% rispetto al weekend precedente e dell'87% sullo stesso periodo del 2024. Con questo risultato, la pellicola diretta da Gennaro Nunziante, balza direttamente in testa alla classifica dei film con il maggiore incasso in Italia per l'anno solare 2025.

Dopo 'Buen Camino', la top10 dei film più visti in Italia dal primo gennaio al 28 dicembre 2025, continua con: 'Lilo & Stitch' (22.318.920); 'Follemente' (17.954.560); 'Zootropolis 2' (15.955.616); 'Avatar: Fuoco e cenere' (15.089.521); 'Un film Minecraft (11.974.623); 'Jurassic World' (10.982.619); 'Diamanti' (9.830.399 ma l'incasso è superiore considerando l'uscita il 19 dicembre 2024); 'Io sono la fine del mondo' (9.736.428) e 'The Conjuring' (9.512.323).

Il dato di 'Buen Camino' è significativo anche se confrontato con i precedenti successi di Zalone. 'Quo Vado' aveva aperto a 22.792.000 di euro e 'Tolo Tolo' a 30.251.903 ma il confronto va letto alla luce di un dato importante: entrambi quei film erano usciti a Capodanno, storicamente il giorno più forte dell’anno per il box office italiano, e 'Tolo Tolo' aveva beneficiato di un giorno in più rispetto a 'Buen Camino' (il primo gennaio 2020 era un mercoledì).

'Buen Camino', distribuito da Medusa Film, è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.

