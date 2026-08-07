Zendaya e Tom Holland si sono sposati. Di nuovo. La coppia più amata di Hollywood ha scelto la campagna inglese per celebrare le nozze con un party blindatissimo, a qualche mese di distanza dal matrimonio ufficiale, avvenuto in gran segreto e poi confermato dallo stylist della diva, Law Roach, sul red carpet dei Sag Award.

Per il grande evento, che si è tenuto il 4 agosto, gli attori avrebbero affittato l'intero Beaverbrook Hotel, lussuosa tenuta nel Surrey, non lontano dalla città natale di Holland, Kingston upon Thames, a sud‑ovest di Londra. Secondo quanto riportato dal 'Sun', la cerimonia avrebbe avuto un costo di 500mila sterline (circa 584mila euro). A celebrare il loro amore - nato sul set di 'Spider-Man: Homecoming' nel 2016 - c'erano oltre 200 persone tra amici, familiari e alcune star di Hollywood. Tra gli ospiti, stando alle indiscrezioni, Timothée Chalamet con la fidanzata Kylie Jenner e Robert Downey Jr., volto dell'amato supereroe Iron Man.

L'evento si è svolto in totale riservatezza: i telefoni cellulari non erano ammessi e, secondo una fonte citata dal tabloid, i protagonisti di 'Odissea' e 'Spider-Man: Brand New Day' avrebbero "fatto di tutto per impedire la diffusione di informazioni e foto: né gli invitati e né lo staff potevano usare i cellulari".