circle x black
Cerca nel sito
 

Zendaya e Tom Holland, una mega festa di matrimonio nella campagna inglese

Un party 'top secret' da 500mila sterline, Robert Downey Jr. e Timothée Chalamet tra gli invitati

Zendaya e Tom Holland - (Ipa)
Zendaya e Tom Holland - (Ipa)
07 agosto 2026 | 21.42
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 1 minuti

Zendaya e Tom Holland si sono sposati. Di nuovo. La coppia più amata di Hollywood ha scelto la campagna inglese per celebrare le nozze con un party blindatissimo, a qualche mese di distanza dal matrimonio ufficiale, avvenuto in gran segreto e poi confermato dallo stylist della diva, Law Roach, sul red carpet dei Sag Award.

Per il grande evento, che si è tenuto il 4 agosto, gli attori avrebbero affittato l'intero Beaverbrook Hotel, lussuosa tenuta nel Surrey, non lontano dalla città natale di Holland, Kingston upon Thames, a sud‑ovest di Londra. Secondo quanto riportato dal 'Sun', la cerimonia avrebbe avuto un costo di 500mila sterline (circa 584mila euro). A celebrare il loro amore - nato sul set di 'Spider-Man: Homecoming' nel 2016 - c'erano oltre 200 persone tra amici, familiari e alcune star di Hollywood. Tra gli ospiti, stando alle indiscrezioni, Timothée Chalamet con la fidanzata Kylie Jenner e Robert Downey Jr., volto dell'amato supereroe Iron Man.

L'evento si è svolto in totale riservatezza: i telefoni cellulari non erano ammessi e, secondo una fonte citata dal tabloid, i protagonisti di 'Odissea' e 'Spider-Man: Brand New Day' avrebbero "fatto di tutto per impedire la diffusione di informazioni e foto: né gli invitati e né lo staff potevano usare i cellulari".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
matrimonio Hollywood campagna inglese party blindatissimo
Vedi anche
News to go
Chiusura estiva del Parlamento, le date
Jovanotti e Alfa portano la loro 'Buon vento' sul palco di Olbia - Video
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza