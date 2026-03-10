circle x black
Zuzzurro, la vedova (e la sorella di Gaspare): "Al primo appuntamento sono andata via"

Patrizia Aicardi ospite oggi a La volta buona con Gaspare

10 marzo 2026 | 14.56
Nino 'Gaspare' Formicola, partner di Andrea Maria Cipriano Brambilla nello storico due 'Zuzzurro e Gaspare', è stato ospite oggi a La volta buona per ricordare l'amico e collega, insieme a Patrizia Aicardi, sorella di Gaspare e vedova di Brambilla, morto il 24 ottobre del 2013 dopo una battaglia contro il tumore ai polmoni.

Tra risate e nostalgia, Formicola ha ricordato anche i battibecchi familiari che si creano dopo il loro matrimonio: "Quando litigavano il problema ero sempre io", ha detto. "Lei mi diceva 'il cretino del tuo socio' e lui 'l'imbecille di tua sorella' e io finivo sempre in mezzo".

La moglie di Zuzzurro ha raccontato com'è nata la loro storia d'amore. All'epoca lavorava con il duo comico-cabarettistico come costumista e ha raccontato che fu proprio lui a corteggiarla con insistenza. "Io lavoravo con loro e lui mi faceva la corte. Poi siamo usciti dopo Natale, e alla fine… siamo andati a cena in un locale, lui arrivò senza telefono. A un certo punto squilla il mio: era il segretario. Gli passo il telefono e la serata finisce lì. Io me ne sono andata", ha raccontato con aria di sfida.

"Lei l’ha messo in riga", ha scherzato Gaspare, puntando sul carattere deciso della sorella.

Nonostante quell'inizio un po' movimentato, tra i due nacque una bella storia d'amore da cui sono nati due figli: "È stato un papà spettacolare", ha raccontato Patrzia Aicardi.

Gaspare ha raccontato un tenero retroscena che racconta molto chi era Andrea: "Stavamo lavorando a Venezia per un tour teatrale. Finivamo intorno a mezzanotte, Andrea partiva subito da Venezia per andare a Milano ed essere lì al mattino per accompagnare i bambini a scuola, e poi ritornava a Venezia per lavorare".

