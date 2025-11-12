circle x black
Cerca nel sito
 

Polonara torna a casa e trova... Bruno Barbieri: la sorpresa per Achille

Le Iene hanno documentato il ritentro del cestista azzurro dopo il trapianto di midollo e i 10 giorni di coma

Achille Polonara con Nicolò De Devitiis e Bruno Barbieri - Instagram
Achille Polonara con Nicolò De Devitiis e Bruno Barbieri - Instagram
12 novembre 2025 | 11.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Sorpresa per Achille Polonara. Il cestista azzurro è tornato a casa dopo il trapianto di midollo osseo e il comaper 10 giorni per combattere la leucemia mieloide diagnosticatagli lo scorso giugno. Ad attendere il giocatore, che ha firmato per la Dinamo Sassari, infatti c'era Bruno Barbieri, che ha preparato per lui un pranzo di bentornato con il suo piatto preferito, i tortellini alla panna.

Una sorpresa organizzata da Nicolò De Devitiis e andata in onda nell'ultima puntata delle Iene di martedì 11 novembre. Il servizio testimonia il ritorno a casa del campione e l’abbraccio con i suoi figli, Achille Jr. e Vittoria, che lo attendevano con trepidazione, oltre al coraggio della moglie Erika Bufano, che lo ha sostenuto in ogni momento.

Il tutto è stato documentato anche da un post Instagram di De Devitiis, che pubblicato un carosello di foto sul proprio profilo scrivendo: "Bentornato finalmente a casa Achillone!! A Le Iene il rientro definitivo a casa con due sorprese speciali".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
polonara achille polonara polonara barbieri polonara iene bruno barbieri
Vedi anche
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza