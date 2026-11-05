L'ex pilota è l'ultimo australiano ad aver conquistato il Mondiale

Alan Jones è morto. L'ex pilota di Formula 1, campione del mondo nel 1980, è scomparso all'età di 80, compiuti lunedì scorso. In carriera Jones ha vinto 12 Gran Premi, diventando il secondo australiano, dopo Sir Jack Brabham, a vincere un Mondiale della massima categoria automobilistica, raggiunto in sella alla Williams.

Nato a Melbourne, Jones si trasferì in Europa nel 1970 unendosi alla scuderia di Formula 3 GRD, prima di debuttare in Formula 1 con la Hesketh nel 1975. La prima vittoria nella massima categoria arriva nel 1977 in Austria e l'anno successivo si unì alla Williams.

Con la scuderia inglese Jones vinse cinque gare, in Argentina, Francia, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti, salendo sul podio altre cinque volte e conquistando il titolo mondiale con una gara d'anticipo. Il ritiro dalle corse è arrivato nel 1986, ma ancora oggi Jones rimane l'ultimo australiano a essere diventato campione del mondo di Formula 1.