Alan Redmond (Roc Nation): "Quattro squadre su Diomande, ma è stato facile scegliere il Real Madrid"

Alan Redmond, vicepresidente esecutivo e Global Head of Football di Roc Nation Sports International, agenzia che gestisce alcuni tra i campioni più noti del calcio mondiale, ha raccontato – in una lunga intervista all'Adnkronos – anche uno dei trasferimenti più importanti dell'ultima finestra di mercato, quello di Yan Diomande dal Lipsia al Real Madrid per oltre 120 milioni più bonus: "Yan si era adattato subito al Lipsia e lo stesso ha fatto in Spagna. Noi abbiamo dovuto solo assicurarci che andasse in un club con la voglia di andarci. Quattro squadre stavano spingendo per lui, ma il Real Madrid è stato molto più chiaro nel progetto sul ragazzo. La scelta è stata semplice".