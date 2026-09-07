circle x black
Cerca nel sito
 

Alcaraz, niente più protesta per montepremi: lo spagnolo si ritira

Il numero tre del mondo ha raggiunto i quarti di finale degli US Open

Carlos Alcaraz - Afp
Carlos Alcaraz - Afp
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
07 settembre 2026 | 19.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz si ritira dalla protesta dei giocatori per i montepremi degli Slam. Il tennista spagnolo, che ha raggiunto i quarti di finale degli US Open, torneo in cui arriva da campione in carica e in cui affronterà Ben Shelton, ha deciso di fare un passo indietro e togliere il proprio sostegno alle rimostranze dei tennisti sia del circuito maschile che femminile, che da mesi chiedono di aumentare i montepremi dei Major.

A riportarlo è il Times, che racconta come Alcaraz avrebbe fatto sapere della propria volontà di non aderire più alla protesta. Un duro colpo per la campagna portata avanti, tra gli altri, anche dai numeri 1 Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, che nell'ultimo Wimbledon avevano limitato la loro presenza con i media a soli 15 minuti e che avevano fatto contestualmente sapere di aver avviato contatti con l'organizzazione degli Slam per alzare i montepremi dei principali tornei del circuito.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alcaraz alcaraz protesta montepremi protesta montepremi
Vedi anche
A Ellen Burstyn il Leone d'oro alla carriera, le lacrime dell'attrice a Venezia 83 - Video
Europa volatile, Francoforte giù dopo la vittoria dell'Afd - Video
Venezia 83, Greta Scarano sul red carpet con il segno rosso contro la violenza sulle donne
Venezia 83, a Lino Banfi la Medaglia della Camera dei Deputati - Video
Vela, Max Sirena (ad Luna Rossa): "Sogno di alzare la Coppa America a Napoli" - Video
News to go
Sciopero treni settembre 2026, stop oggi e domani: cosa c'è da sapere
Monica Guerritore a 'Ballando con le stelle': "Non sono una ballerina, ma questa sfida mi diverte" - Video
Lino Banfi e Irina Shayk, il red carpet più improbabile a Venezia 83 - Video
'La La Land' torna a Venezia dopo 10 anni, la meraviglia di Chazelle alla Fenice - Video
Venezia, Matilde Gioli: "Preparo una nuova serie, sarà un racconto più scuro e noir" - Video
Filming Italy, Leo Gassmann: "Il mio primo premio a Venezia, spero sia l'inizio di un bel percorso" - Video
Filming Italy Achievement Award a Lino Banfi: "Mai avrei sognato di essere alla Mostra di Venezia"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza