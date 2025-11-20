Carlos Alcaraz esulta per la 'sua' Spagna con una foto che scatena i social. Il tennista iberico è stato costretto a saltare le Final Eight di Coppa Davis, che si stanno svolgendo in questi giorni a Bologna, a causa dell'infortunio rimediato nella finale delle Atp Finals, poi persa contro Jannik Sinner. Alcaraz però, tornato numero uno del mondo proprio grazie all'ultimo atto raggiunto a Torino, non sta facendo mancare il suo sostegno seguendo, seppur da lontano, ai suoi compagni di Nazionale.

Dopo la vittoria nei quarti di finale, in rimonta, contro la Repubblica Ceca, Alcaraz ha condiviso una foto sui suoi profili ufficiali che lo ritrae davanti alla televisione, probabilmente nel salotto di casa, in totale relax. Immancabile il "Vamoooos" che ha accompagnato la foto, ma molti su X non si sono fatti scappare un dettaglio che ha scatenato tifosi e appassionati.

Dalla foto condivisa, si nota Alcaraz completamente sdraiato con i piedi che toccano il tavolo: "Ma leva i piedi dal tavolo maleducato", lo ha rimproverato un utente nei commenti su X. Un pensiero largamente condiviso: "Non mettere i piedi sulla tovaglia".

Altri hanno invece notato trofei, tra cui si riconoscono quello di Wimbledon e degli Us Open, posti su una mensola: "Carlos mette un trofeo degli Us Open e uno di Wimbledon sopra la mensola come se fossero un vaso di Leroy Merlin", "comprati un armadio per quei trofei". E altri rispondono che non dovrebbero mancargli i soldi per riarredare casa.

Alcaraz, quanto ha guadagnato in stagione e patrimonio

Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto delle Atp Finals, Alcaraz ha potuto intascare un assegno da oltre due milioni di euro, 2,374 per la precisione, portando il totale dei suoi guadagni stagionali a sfiorare i 17 milioni di euro grazie ai suoi sei titoli, tra cui Roland Garros e Us Open, e alle finali conquistate. Ai montepremi riscossi si aggiungono anche le numerose sponsorizzazioni che, proprio come Sinner, può vantare lo spagnolo.

Alcaraz ha firmato un contratto di 10 anni con Nike, mentre fin dal 2013 è legato a Babolat, il suo fornitore ufficiale di racchette. Numerosi i brand che lo hanno voluto con testimonial: Rolex, Louis Vitton, Bmw (per il mercato spagnolo), Calvin Klein e l'azenda alimentare spagnola ElPozo Alimentacion. Nel complesso, sebbene non siano note le cifre precise, Carlos dovrebbe incassare un totale di 10 milioni di euro.

Il patrimonio di Carlos Alcaraz dovrebbe superare i 60 milioni di euro. La cifra terrebbe conto non solo delle sue vittorie in campo ma anche dei proventi dei suoi contratti di sponsorizzazione.