circle x black
Cerca nel sito
 

Alcaraz passione Formula 1, abbracci e sorrisi con Leclerc e Hamilton

Il tennista spagnolo ha visitato i paddock in Bahrein

Alcaraz con Leclerc e Hamilton - Instagram
Alcaraz con Leclerc e Hamilton - Instagram
13 febbraio 2026 | 12.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Carlos Alcaraz passione Formula 1. Il tennista spagnolo, fresco di trionfo agli Australian Open 2026, ha fatto visita ai paddock del circuito, impegnati nei test della preseason in Bahrein, prima di concentrarsi sull'Atp 500 di Doha, in programma dal 16 al 21 febbraio. Sorrisi e abbracci con tanti piloti, tra cui quelli della Ferrari Charles Leclerc, grande amico anche di Jannik Sinner, e Lewis Hamilton.

A pubblicare le foto di Alcaraz nel paddock della Rossa è stata proprio la scuderia di Maranello, che ha immortalato il saluto tra il numero uno del ranking Atp con i piloti, che si sono fermati a parlare, tra campo e pista. Lo spagnolo invece ha pubblicato sul proprio profilo Instagram gli scatti con i due piloti spagnoli, Carlos Sainz, ex Ferrari oggi alla Williams, e Fernando Alonso, in pista con l'Aston Martin.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alcaraz formula 1 alcaraz leclerc alcaraz hamilton ferrari alcaraz ferrari
Vedi anche
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"
Niscemi, sopralluogo del procuratore Vella nella zona della frana - Video
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza