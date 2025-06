Carlos Alcaraz in finale al Queen's. Oggi, domenica 22 giugno, il tennista spagnolo sfida Jiri Lehecka, numero 30 del mondo, nell'ultimo atto dell'Atp 500 di Londra, torneo preparatorio a Wimbledon. Alcaraz, secondo nel ranking, ha superato in semifinale il connazionale Roberto Bautista Agut in due set, mentre Lehecka si è qualificato battendo in tre parziali Jack Draper, numero sei del mondo e padrone di casa. Carlos torna quindi a giocare una finale poche settimane dopo quella vinta al Roland Garros 2025 contro Jannik Sinner, eliminato a sorpresa da Bublik nell'Atp 500 di Halle.

Alcaraz-Lehecka, orario e precedenti

La sfida tra Alcaraz e Lehecka è in programma oggi, domenica 22 giugno, alle ore 15. I due si sono affrontati in due precedenti, con il parziale che è in perfetta parità con un successo a testa. Lo spagnolo ha vinto il primo incontro imponendosi in due set proprio agli ottavi del Queen's nel 2003, mentre il ceco ha trionfato, in tre set, nell'ultimo match giocato ai quarti di finale di Doha.

Alcaraz-Lehecka, dove vederla in tv

Alcaraz-Lehecka sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW.