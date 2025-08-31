circle x black
Alcaraz, magia agli US Open. Il colpo geniale contro Rinderknech - Video

Lo spagnolo inventa un colpo strepitoso e beffa il francese

31 agosto 2025 | 21.16
Redazione Adnkronos
Colpo dl torneo? Carlos Alcaraz regala magie agli US Open 2025. Nella sfida degli ottavi di finale contro il francese Arthur Rinderknech, lo spagnolo confeziona un prodigio che lascia a bocca aperta il pubblico e stordisce l'avversario.

Nel quarto game del primo set, il numero 2 del mondo vince un confronto ravvicinato con un capolavoro. La risposta di Rinderknech mette in difficoltà l'iberico, che tira fuori il coniglio dal cilindro: demivolee dietro la schiena, il colpo a sorpresa diventa un passante che inchioda Rinderknech e vale il punto.

