Alcaraz-Paul: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista spagnolo affronta l'americano negli ottavi degli Australian Open

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
24 gennaio 2026 | 18.43
Redazione Adnkronos
Carlos Alcaraz torna protagonista agli Australian Open 2026. Domenica 25 gennaio il tennista spagnolo sfida l'americano Tommy Paul, numero 20 del mondo - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. Alcaraz, nei turni precedenti, ha eliminato Walton all'esordio e poi Hanfmann e Moutet.

Alcaraz-Paul, orario e precedenti

La sfida tra Alcaraz e Paul è in programma domenica 25 gennaio non prima delle ore 3.30. I due tennisti si sono affrontati in sette precedenti, con lo spagnolo che conduce con un parziale di cinque vittorie a due.

Alcaraz-Paul, dove vederla in tv

Alcaraz-Paul sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

