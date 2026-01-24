circle x black
Cerca nel sito
 

Australian Open, in campo Alcaraz: il programma dell'ottava giornata

Lo spagnolo torna protagonista nello Slam di Melbourne

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
24 gennaio 2026 | 21.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tornano in campo Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026. Nell'ottava giornata, che inizia nella notte tra oggi, sabato 24 gennaio, e domani, domenica 25, il numero uno del mondo affronterà lo statunitense Tommy Paul negli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. In campo anche Alexander Bublik contro il 'padrone di casa' Alex De Minaur e Daniil Medvedev contro Learner Tien. Nel tabellone femminile occhi su Aryna Sabalenka e Coco Gauff.

Australian Open, il programma dell'ottava giornata

ROD LAVER ARENA - dalle 1:30 ora italiana

[1] Aryna Sabalenka - [17] Victoria Mboko (CAN)

non prima delle 3:30

[1] Carlos Alcaraz (ESP) - [19] Tommy Paul (USA)

non prima delle 9:00

[10] Alexander Bublik (KAZ) - [6] Alex de Minaur (AUS)

[12] Elina Svitolina (UKR) - [8] Mirra Andreeva

MARGARET COURT ARENA - non prima delle 4:30

[3] Coco Gauff (USA) - [19] Karolina Muchova (CZE)

non prima delle 6:00

[11] Daniil Medvedev - [25] Learner Tien (USA)

JOHN CAIN ARENA - dalle 3:00

Yulia Putintseva (KAZ) - [29] Iva Jovic (USA)

non prima delle 7:00

[3] Alexander Zverev (GER) - [18] Francisco Cerundolo (ARG)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
australian open alcaraz australian open programma
Vedi anche
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza