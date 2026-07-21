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Alcaraz, ritorno in campo a Cincinnati? L'indizio dallo staff

Il tennista spagnolo è fermo dallo scorso aprile per un infortunio al polso

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
21 luglio 2026 | 17.31
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz tornerà in campo a Cincinnati? La domanda è tra le più frequenti per tifosi e appassionati di tennis, che hanno cerchiato in rosso il Masters 1000 americano, di scena dal prossimo 13 al 23 agosto, sperando di rivedere in campo il tennista spagnolo. Alcaraz è iscritto nella entry list di Cincinnati, torneo a cui arriva da campione in carica, ma la sua presenza non è ancora sicura.

Lo spagnolo è reduce dall'infortunio al polso accusato a Barcellona, che lo ha tenuto lontano dai campi da aprile e si sta allenando per recuperare condizione e manualità con la racchetta. Secondo quanto riportato da Clay, nonostante sia presente tra gli iscritti per il Masters 1000 americano, nel suo staff domina la prudenza. Non c'è alcuna intenzione di forzare, con Alcaraz che tornerà in campo soltanto quando sarà a un buon livello di condizione per evitare ricadute.

Se Alcaraz non dovesse quindi essere a un livello accettabile per competere, l'obiettivo si sposterebbe a fine agosto, quando inizieranno gli Us Open, ultimo Slam della stagione a cui Carlos arriverà, anche in questo caso, da campione in carica.

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