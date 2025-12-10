circle x black
Cerca nel sito
 

Alcaraz, allenamento speciale a Miami... con Ronaldo - Video

Il tennista spagnolo ha cominciato a preparare la nuova stagione

Carlos Alcaraz e Ronaldo - X
Carlos Alcaraz e Ronaldo - X
10 dicembre 2025 | 17.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz e Ronaldo insieme su un campo da tennis. Allenamento speciale per il numero uno del mondo, tornato ad allenarsi dopo le vacanze per prepararsi alla nuova stagione, con gli Australian Open al via il prossimo gennaio. A Miami, dove lo spagnolo ha giocato un'esibizione, Alcaraz ha incontrato proprio l'ex attaccante brasiliano.

I due hanno scambiato qualche pallina prima di fermarsi per una breve chiacchierata sotto rete, in cui Carlos ha anche dato qualche consiglio mimando il gesto del dritto, colpo su cui, evidentemente, Ronaldo deve ancora migliorare. Ronaldo ha inoltre regalato ad Alcaraz una maglia del Brasile autografata, che ha ringraziato abbracciando l'ex attaccante, tra le altre, di Inter e Milan.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alcaraz ronaldo alcaraz ronaldo alcaraz video alcaraz ronaldo video alcaraz miami
Vedi anche
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza