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Atp Finals, oggi Alcaraz-Tiafoe: orario, precedenti e dove vederla

Il numero 3 del ranking Atp affronta l'americano nel primo match del girone Ivan Lendl

Alcaraz - IPA
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16 novembre 2026 | 06.30
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz torna in campo e oggi, lunedì 16 novembre, debutta alle Atp Finals 2026. Nel primo match del girone Ivan Lendl, lo stesso dell'azzurro Flavio Cobolli, il fuoriclasse spagnolo affronta l'americano Frances Tiafoe. L'attuale numero 3 del ranking Atp, finalista nell'ultima edizione del Torneo dei Maestri, va a caccia di un trionfo che completerebbe il suo palmares, mentre l'americano è alla sua prima qualificazione a Torino.

Alcaraz-Tiafoe, orario e precedenti

Il match tra Alcaraz e Tiafoe inizierà non prima delle 14. I due tennisti si sono affrontati in tre occasioni e lo spagnolo ha avuto la meglio due volte: l'ultimo confronto, vinto dall'attuale numero 3 del ranking Atp, risale al terzo turno di Wimbledon 2024.

Alcaraz-Tiafoe, dove vederla

Il match di oggi tra Alcaraz e Tiafoe sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

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