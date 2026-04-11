Carlos Alcaraz protagonista nella semifinale di Montecarlo. Oggi, sabato 11 aprile, il tennista spagnolo affronta il monegasco e padrone di casa Valentin Vacherot - in diretta tv e streaming - nel penultimo atto del Masters 1000 del Principato. Alcaraz fin qui ha eliminato Baez, Etcheverry e Bublik nei quarti di finale, mentre Vacherot ha battuto Cerundolo, Musetti, Hurkacz e De Minaur nell'ultimo turno.

Alcaraz-Vacherot, orario e precedenti

La sfida tra Alcaraz e Vacherot è in programma oggi, sabato 11 aprile, alle ore 15.30. I due tennisti non si sono mai sfidati in carriera, con quello di Montecarlo che sarà quindi il loro primo incrocio.

Alcaraz-Vacherot, dove vederla in tv

Alcaraz-Vacherot sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà inoltre seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.