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Alcaraz-Vacherot: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista spagnolo affronta il monegasco nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo

Carlos Alcaraz - Afp
Carlos Alcaraz - Afp
11 aprile 2026 | 07.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz protagonista nella semifinale di Montecarlo. Oggi, sabato 11 aprile, il tennista spagnolo affronta il monegasco e padrone di casa Valentin Vacherot - in diretta tv e streaming - nel penultimo atto del Masters 1000 del Principato. Alcaraz fin qui ha eliminato Baez, Etcheverry e Bublik nei quarti di finale, mentre Vacherot ha battuto Cerundolo, Musetti, Hurkacz e De Minaur nell'ultimo turno.

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Alcaraz-Vacherot, orario e precedenti

La sfida tra Alcaraz e Vacherot è in programma oggi, sabato 11 aprile, alle ore 15.30. I due tennisti non si sono mai sfidati in carriera, con quello di Montecarlo che sarà quindi il loro primo incrocio.

Alcaraz-Vacherot, dove vederla in tv

Alcaraz-Vacherot sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà inoltre seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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