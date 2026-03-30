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Alcaraz, regalo milionario per 'dimenticare' Sinner: compra uno yacht

Il tennista spagnolo ha assistito al trionfo dell'azzurro nel Masters 1000 di Miami

Carlos Alcaraz sullo yacht - Instagram
Carlos Alcaraz sullo yacht - Instagram
30 marzo 2026 | 14.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Carlos Alcaraz compra uno yacht milionario. Il tennista spagnolo, che ha assistito dal divano al trionfo di Jannik Sinner a Miami, si è regalato un catamarano da 27 metri e circa 10 milioni di euro. Una 'consolazione' niente male dopo l'eliminazione a sorpresa nel Masters 1000 americano, dove Alcaraz è uscito al terzo turno permettendo all'azzurro si accorciare nel ranking Atp.

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A comunicare l'acquisto di Alcaraz ci ha pensato Sunreef Yacht, che ha pubblicato un video sul proprio account Instagram che ritrae proprio il tennista spagnolo a bordo dell'imbarcazione: "Comincia un nuovo viaggio. Alcaraz entra nel mondo degli yacht con l'acquisto di un catamarano ULTIMA 88".

"Ho capito quanto sto bene in barca. Vivo vicino al mare, il clima aiuta, e a un certo punto ho sentito che volevo qualcosa di mio", ha spiegato Alcaraz a SuperYacht Times, "ho un calendario è pienissimo, quindi ho bisogno di un posto dove spegnere la mente e allontanarmi dal tennis. In barca riesco a stare con le persone più vicine senza pensare a niente".

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