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Napoli-Lazio, tensione tra panchine dopo il gol di Frattesi: cos'è successo

Qualche polemiche durante il match del Maradona

L'esultanza di Frattesi - Ipa/Fotogramma
L'esultanza di Frattesi - Ipa/Fotogramma
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08 novembre 2026 | 13.18
Simone Cesarei
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Nervi tesi in Napoli-Lazio. Oggi, domenica 8 novembre, gli azzurri hanno sfidato i biancocelesti nell'undicesima giornata di Serie A, in una partita in cui non sono mancati i momenti di nervosismo. Durante il corso del primo tempo della sfida del Maradona infatti, le due panchine si sono avvicinate a brutto muso, con Allegri che ha avuto qualcosa da ridire ai giocatori della Lazio.

Succede tutto al 28'. Gran contropiede di Noslin, che serve l'inserimento di Frattesi: il centrocampista biancoceleste buca Milinkovic-Savic in uscita e porta in vantaggio gli ospiti. L'ex Inter corre verso la panchina e si prende l'abbraccio di tutta la squadra, con i festeggiamenti che però si protraggono per alcuni minuti.

Allegri allora fa notare la perdita di tempo prima all'arbitro e poi a Gattuso, con la panchina del Napoli che incita i giocatori della Lazio a tornare in campo. A risolvere la questione ci pensa lo stesso Frattesi, che spiega ad Allegri come, dopo una corsa del genere, avesse "bisogno di recuperare".

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