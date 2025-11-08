circle x black
Cerca nel sito
 

Milan, Allegri: "Due punti buttati, dall'intervallo rientrati imbambolati"

Il tecnico rossonero mastica amaro dopo il 2-2 contro il Parma

Max Allegri - Ipa/Fotogramma
Max Allegri - Ipa/Fotogramma
08 novembre 2025 | 23.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sono due punti buttati. Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo 2-0. Siamo rientrati in campo imbambolati, eravamo proprio addormentati. Se vinci 2-0 non puoi prendere quel gol al 48', la palla la devi buttare in tribuna. Dovevamo andare avanti a giocare con più lucidità". Lo ha detto il tecnico del Milan, Max Allegri a Sky dopo il pareggio 2-2 a Parma di oggi, sabato 8 novembre.

"L'errore di Estupinan? Rientrava da un infortunio. Ha anche salvato un gol. Non si può dire che è colpa di uno o dell'altro", ha continuato Allegri, "Leao e Pulisic? Hanno fatto bene anche nel pre-campionato. Dobbiamo recuperare Rabiot e tutti una condizione migliore. Contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto due punti, ne abbiamo buttati via sette".

Poi sulla rimonta subita ha aggiunto: "In area eravamo imbambolati, passavano troppi palloni con una facilità estrema. In quelle fasi della partita devi lottare e poi riprendere a giocare. La posizione di Leao? Alla fine ha fatto anche il centravanti. Stasera abbiamo avuto diverse occasioni da gol. Nel primo tempo potevamo gestire meglio la palla. Dobbiamo crescere nella lettura delle partite".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
allegri milan parma milan parma milan oggi milan parma oggi serie a
Vedi anche
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
Sinner: "Preferisco pensare di essere il numero 2, mi motiva"- Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza