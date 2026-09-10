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Il Fenerbahce pareggia con la Roma e Kartal si dimette: "Lo faccio per aiutare..."

La decisione è arrivata dopo l'1-1 maturato nella prima giornata di Champions League

Kartal - Afp
Kartal - Afp
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10 settembre 2026 | 22.10
Redazione Adnkronos
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L'allenatore del Fenerbahce Ismail Kartal si è dimesso dopo il pareggio contro la Roma. Oggi, giovedì 10 settembre, i giallorossi hanno fermato sull'1-1 i turchi a Istanbul, nella prima giornata di Champions League. Un risultato che, nonostante il punto conquistato in classifica, non ha soddisfatto il tecnico di casa, che è andato in conferenza stampa e si è dimesso, senza concedere domande ai giornalisti.

"Complimenti ai miei giocatori. È stato calcio degno della Champions League, una lotta degna, e stasera la partita è finita con un pari. Avremmo potuto vincerla, ma sono orgoglioso dei miei giocatori e gli faccio i complimenti", ha detto Kartal appena arrivato in sala stampa.

"Ora, senza prendere domande, vorrei dire qualcosa su di me. Sono qui da 3 mesi. Dall'inizio della stagione fino a oggi, gli allenamenti, i ritiri con i miei giocatori... Il nostro presidente e i dirigenti hanno cercato di aiutarci in ogni cosa. Sono stati giorni bellissimi. Da stasera, dopo aver fatto i complimenti ai miei giocatori, mi dimetto dal mio incarico", ha annunciato tra lo shock generale, "grazie di cuore a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto fino a oggi, a voi giornalisti, al mio staff e ai miei fratelli giocatori. Non prenderò domande. Stasera ho lasciato il mio incarico. Ho preso questa decisione per aiutare questo club. L'abbiamo presa insieme al mio team"

"Per aiutare il mio Fenerbahce, i miei calciatori e i futuri allenatori, mi sono dimesso dal mio incarico così che il club possa trovare la strada giusta. Con la convinzione di non tornare mai più, auguro a tutti una buona serata", ha concluso Kartal prima di alzarsi e lasciare così, per l'ultima volta, il Saracoglu.

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