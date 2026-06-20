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Brasile, Ancelotti non schiera Endrick e diventa... un meme - Video

Il ct verdeoro ha conquistato la prima vittoria ai Mondiali battendo Haiti 3-0

Endrick - Ipa/Fotogramma
Endrick - Ipa/Fotogramma
20 giugno 2026 | 18.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlo Ancelotti ed Endrick sono diventati un meme in Brasile. La Nazionale verdeoro ha battuto Haiti per 3-0 nella seconda giornata dei Mondiali 2026, conquistando una vittoria fondamentale per il passaggio del turno dopo il pareggio dell'esordio contro il Marocco.

Proprio dopo la deludente prestazione offerta contro la Nazionale africana, in Brasile hanno iniziato a invocare l'impiego di Endrick, giovane stella di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Lione nell'ultima stagione, dal primo minuto al posto di un impalpabile Igor Thiago. La risposta di Ancelotti? Cunha titolare, che ha poi firmato una doppietta, ed Endrick ancora in panchina.

Da qui sono nati tutta una serie di meme diventati rapidamente virali sul web. Il filo conduttore è il presunto ostracismo di Ancelotti a schierare Endrick titolare, tanto che, stando ad alcuni video creati con l'intelligenza artificiale, non lo farebbe entrare in campo nemmeno se i suoi giocatori fossero colpiti da fulmini e meteoriti.

In realtà Ancelotti ha concesso minuti a Endrick nel finale della partita con Haiti, e il giovane attaccante lo aveva ripagato segnando dopo pochi secondi, ma l'arbitro ha annullato tutto per fuorigioco.

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brasile ancelotti ancelotti endrick endrick
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