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Formula 1, Antonelli campione del mondo se... Tutte le combinazioni

Il pilota della Mercedes è sempre più vicino al grande traguardo

12 ottobre 2026 | 13.20
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Il traguardo è più vicino. E dopo il Gp di Singapore, Kimi Antonelli può sognare per davvero. Il pilota della Mercedes è il leader del Mondiale di Formula 1 con 340 punti: a sei gare dal termine, sono 102 i punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, primo inseguitore nella corsa al titolo. Kimi, proiettato verso un obiettivo impensabile a inizio campionato, adesso dovrà sfruttare ogni occasione per chiudere l'affare. E potrebbe già festeggiare tra due settimane ad Austin.

Antonelli campione ad Austin se...

Nel prossimo Gp degli Stati Uniti arriverà il primo match point per Antonelli, che per festeggiare dovrà chiudere il weekend con 125 punti di vantaggio su Russell. Tradotto, dovrà vincere e sperare che il compagno di squadra chiuda al nono posto o giù di lì. Per Kimi, quello in Texas sarebbe il nono successo stagionale e, con 5 gare e 125 punti da assegnare, sarebbe campione anche in caso di arrivo a pari punti, per un maggior numero di Gran Premi vinti.

I calcoli

Oltre a Russell, restano oggi ancora in corsa - per la matematica - Lewis Hamilton (229 punti), Max Verstappen (221), Charles Leclerc (215) e Lando Norris 201). In caso di successo ad Austin, per tenere viva la possibilità aritmetica Hamilton dovrebbe chiudere tra i primi quattro, mentre per gli altri non ci sarebbero più possibilità. Insomma, per Kimi si avvicina il momento della verità. Per chiudere i giochi e regalarsi un trionfo memorabile.

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Antonelli Kimi Antonelli Formula 1 Antonelli campione F1
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