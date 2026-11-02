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Mamma e papà Antonelli: "Kimi prende ancora la paghetta"

Il curioso aneddoto raccontato dai genitori del pilota italiano dopo il trionfo nel Mondiale di Formula 1

L'abbraccio di Antonelli alla famiglia - IPA
L'abbraccio di Antonelli alla famiglia - IPA
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02 novembre 2026 | 09.27
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

La rivelazione che non ti aspetti arriva subito dopo la vittoria del Mondiale di Formula 1 di Kimi Antonelli. E a farla è papà Marco, guida di Kimi fin dagli anni dei kart insieme a mamma Veronica: "Non abbiamo mai smesso di lavorare - le parole ai microfoni di Sky Sport da Città del Messico - anche se molte persone pensano che non facciamo nulla. L’unica cosa diversa rispetto al passato è che adesso dobbiamo seguire Kimi. Lui non si è mai montato la testa e non è interessato ai soldi e alla notorietà. Pensate che prende ancora la paghetta...".

Strano, ma vero. Come ribadito da mamma Veronica: "Kimi - dice col sorriso - ha un budget mensile da rispettare. Se va in vacanza, sa che non può superarlo. Non sarà sempre così, ma è giovane e adesso sta bene. Il suo unico pensiero sono le macchine...".

Papà Antonelli: "Il mondiale di Kimi? Non ero nervoso"

Marco Antonelli ha poi spiegato le sensazioni vissute prima del Gp del Messico, che ha incoronato suo figlio campione del mondo di Formula 1. "Non ero nervoso. Forse sentivamo meno la pressione perché veniamo da questo mondo, Kimi aveva già provato esperienze simili nelle serie minori". Poi, spazio ai ricordi: "L’ho portato per la prima volta su un kart quando aveva un anno. Lo tenevo in braccio, schiacciando i pedali dell’acceleratore e del freno, lui aveva le manine sul volante. Non ci ha messo molto a mostrarmi il suo talento, nel 2009 portai un simulatore a casa per le vacanze di Natale. Lui teneva traiettorie perfette". Questione di attitudini.

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