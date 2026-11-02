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Antonelli vince il Mondiale di F1 e si commuove per il nonno - Video

Le lacrime del campione italiano dopo il terzo posto nel Gp del Messico, valso il trionfo: "Sarebbe stato orgoglioso"

Le lacrime di Antonelli in conferenza stampa - X
Le lacrime di Antonelli in conferenza stampa - X
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02 novembre 2026 | 09.52
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

La felicità per il trionfo lascia subito spazio alle emozioni. Kimi Antonelli ha gli occhi lucidi e si commuove dopo il terzo posto nel Gp del Messico, certificazione della vittoria del Mondiale di Formula 1. Abbraccia mamma Veronica, papà Marco, sua sorella Maggie e poi manda un abbraccio speciale a chi lo guarda dall'alto, dopo aver ascoltato 'Nessun dorma' nel paddock: "Quella canzone - ha detto Kimi in conferenza stampa - è molto emozionante per me, mio nonno la ascoltava sempre".

Antonelli, le lacrime per il nonno scomparso

L'applauso commosso della sala stampa ha aiutato il pilota italiano a continuare il suo racconto con un sorriso: "Mio dio, oggi ho pianto troppo. Penso che lui sarebbe stato orgoglioso...". Antonelli si era commosso anche in precedenza, lasciandosi andare a un pianto liberatorio già all'ultimo giro sul circuito di Mexico City: "Lo ammetto, avevo proprio mollato. Non vedevo la pista per le lacrime, stavo piangendo di gioia e le lacrime mi impedivano di capire dove fossi".

Dopo il trionfo, il pilota bolognese ha ringraziato le persone a lui più vicine: "Senza la Mercedes e la mia famiglia non sarei qui. Grazie anche ai miei amici. Mi terrò questo momento per sempre, sono senza parole ma mi godrò ogni secondo, sto cominciando a realizzare". Poi, Antonelli si è lasciato andare alla festa tricolore, con un'accortezza... speciale: "Facciamo la foto, ma lasciate che mia mamma e mia sorella si allontanino prima dello champagne". La famiglia prima di tutto.

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