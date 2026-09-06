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Da Meloni a Sinner, l'Italia applaude Antonelli: "Vittoria storica, complimenti Kimi"

Dalla politica al mondo dello sport, pioggia di messaggi per il leader del Mondiale di Formula 1 dopo il trionfo nel Gp di Monza

Kimi Antonelli - Afp
Kimi Antonelli - Afp
06 settembre 2026 | 19.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Kimi Antonelli vince il Gp di Monza, fa la storia della Formula 1 e l'Italia lo ringrazia per aver regalato allo sport azzurro, ma non solo, una giornata indimenticabile. Dalla premier Giorgia Meloni al numero uno del tennis mondiale Jannik Sinner, passando per ministri, star dello spettacolo e campioni dello sport, arriva una pioggia di messaggi e celebrazioni per il 20enne pilota bolognese.

Meloni: "Antonelli, vittoria straordinaria"

Dalla premier Giorgia Meloni arriva uno dei primi pensieri, volto a sottolineare la portata dell'impresa sessant'anni dopo l'ultimo successo di un pilota italiano (Ludovico Scarfiotti) a Monza: "Sessant'anni dopo, un italiano torna a vincere il Gran Premio d'Italia a Monza. Complimenti a Kimi Antonelli, giovane talento straordinario che firma un risultato storico". Complimenti ad Antonelli anche dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, oggi presente all'Autodrmo per il Gran Premio: "Kimi Antonelli ha realizzato un'impresa straordinaria mettendo a segno un nuovo risultato storico. Le mie congratulazioni e la stima che si deve a chi crede nei propri obiettivi con una determinazione incrollabile. Complimenti anche ad Aci, Fia, Formula 1 e a tutti gli organizzatori per l'eccellente lavoro fatto. Sempre stupende le nostre Frecce Tricolori. Un pensiero al grande Michael Schumacher, nel trentennale della sua prima vittoria a Monza con la Ferrari".

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha premiato il pilota della Mercedes sul podio, ha scritto su Instagram: "Straordinario, orgoglio italiano".

Da Sinner a Laura Pausini, i messaggi ad Antonelli

Tanti messaggi anche dal mondo dello sport, della musica e dello spettacolo. Tra questi quello di Jannik Sinner, oggi a Monza per godersi lo spettacolo del Gran Premio d'Italia: "Congratulazioni Kimi, che giornata". Poi Laura Pausini, che ha celebrato il campione italiano con una foto scattata insieme nel paddock e un gioco di parole: "Superkimifragilistichespiralidoso". Anche il rapper Lazza, tra gli altri, ha commentato su Instagram un video dell'arrivo di Kimi sul traguardo con una semplice emoji per dire 'Grazie'. Per aver regalato all'Italia una giornata speciale.

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Gp Monza Formula 1 Antonelli Kimi Antonelli
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