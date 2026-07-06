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Antonelli a Wimbledon, giornata nel box 'reale' con Federer - Video

Il pilota italiano ha assistito al match tra Paolini ed Eala

Antonelli e Federer - X
Antonelli e Federer - X
06 luglio 2026 | 17.02
Redazione Adnkronos
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Dopo l'amarezza del Gp di Silverstone, Kimi Antonelli ha scelto il silenzio elegante di Wimbledon per ritrovare (almeno in parte) il sorriso. La domenica del pilota italiano si era chiusa nel peggiore dei modi, con un problema tecnico che lo aveva costretto a dire addio alla zona punti. Archiviata la Formula 1 - giusto per un giorno - il 19enne ha cambiato scenario e atmosfera, concedendosi una pausa nel tempio del tennis mondiale. Antonelli è oggi tra gli ospiti del prestigioso Royal Box del Centrale, per vedere il match tra Jasmine Paolini e Alexandra Eala. Con una compagnia speciale, visto che tra gli ospiti ci sono anche la leggenda Roger Federer, presenza ormai abituale a Londra, e Pippa Middleton, sorella della principessa Kate.

A catturare l'attenzione, però, non è stata soltanto la sua presenza. Sui social è diventato presto virale il look scelto dal bolognese, impeccabile e in linea con il rigido dress code richiesto agli invitati. Giacca, cravatta e tanta eleganza, nel pieno rispetto del protocollo che da sempre contraddistingue una delle tribune d'onore più esclusive e prestigiose dello sport internazionale.

Il pilota italiano si è concesso così qualche ora di relax in un ambiente diverso dal solito. Un pomeriggio utile anche a lasciarsi alle spalle la delusione di Silverstone, prima di tornare a concentrarsi sui prossimi appuntamenti del Mondiale.

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