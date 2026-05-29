Aperte le iscrizioni alla Regata delle Isole di Imperia, 10-12 settembre

Aperte le iscrizioni alla terza edizione delle “Regate delle Isole” di Imperia, la manifestazione organizzata dal 10 al 12 settembre 2026 dal Porto Maurizio Yacht Club in collaborazione con la Classe Italiana Mini 6.50, il Circolo Velico Capo Verde, lo Yacht Club Cala del Forte, il Circolo Velico Ventimigliese, Circolo Nautico Andora e il Circolo Nautico Loano. “Non sarà solo una competizione per barche già abituate ad affrontare il mare aperto”, ricorda Alessio Marziano, dal 2024 presidente del Porto Maurizio Yacht Club, “perché alle Regate delle Isole potranno iscriversi anche scafi da crociera con equipaggi famigliari. Accanto alle rotte più impegnative per velisti esperti, che comprendono la navigazione notturna, vi saranno percorsi accessibili a chi desidera condividere con altri armatori il piacere di navigare lungo costa. Siamo inoltre orgogliosi del nascente progetto di aggregazione tra i Circoli velici del territorio, che ha l’obiettivo di fare squadra e avvicinare sempre più persone al mondo della vela”. Le Regate delle Isole, che godono del patrocinio della Città di Imperia, Regione Liguria e della Marina Militare, si svolgeranno in collaborazione con UVAI, Marina di Imperia, Classe Mini 6.50, AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca), CIM (Comitato Internazionale del Mediterraneo), FIV (Federazione Italiana Vela), con il supporto della Sezione Nautica Yachtnet di Confindustria Imperia e di Veneziani Yachting, azienda specializzata nella produzione di pitture protettive (antivegetative) del gruppo Boero. Partecipa all’evento, per il secondo anno, anche Yacht Classic RH con la flotta di imbarcazioni associate.

La flotta dei partecipanti verrà ospitata all’ormeggio gratuitamente per ben 3 settimane presso la Marina di Imperia, dal 31 agosto al 20 settembre 2026. Un’occasione unica per le barche che a fine agosto completeranno la nota regata Palermo-Montecarlo e che potranno partecipare alla manifestazione usufruendo di un prolungato periodo di sosta senza costi a Imperia, visitando le bellezze del ponente ligure e decidendo di ripartire in sicurezza in base alle condizioni meteorologiche. La manifestazione si concluderà sabato 12 settembre con la cerimonia di premiazione e il Big Night Party in una location di pregio.

Alla terza edizione delle “Regate delle Isole” potranno iscriversi tutte le imbarcazioni con lunghezza fuori tutto minima di 8 metri, appartenenti alle categorie Vele d’Epoca e Classiche dotate di Certificato CIM, le barche stazzate ORC, IRC, quelle con Rating FIV e Gran Crociera (con Certificato ORC). Sarà comunque ammessa la partecipazione di una barca in due classi differenti. La manifestazione rappresenta l’ultima delle cinque tappe del Campionato Italiano 2026 della Classe Mini 6.50, da sempre considerata il trampolino di lancio per la vela oceanica d’altura, che qui assegnerà il titolo di campione stagionale. È possibile manifestare il proprio interesse alla partecipazione inviando una mail all’indirizzo info@pmyc.it, fermo restando che l’iscrizione sarà ritenuta valida solo se registrata entro il 31 luglio 2026 sul sito FIV Coninet.

A seconda della categoria di appartenenza la flotta regaterà su percorsi differenti. Per la Classe Mini 6.50 sono previsti 4 percorsi: Imperia-Gorgona-Giraglia-Imperia (200 mg) oppure Imperia-Tino-Portofino-Imperia (170 mg) oppure Imperia–Corsica–Imperia (182 mg) oppure Imperia–Hyères–Isole–Imperia (200 mg). Si potranno eseguire in senso orario o antiorario, come indicato nelle Istruzioni di regata. Partenza il 10 settembre alle ore 12, con tempo limite alle ore 18 del 12 settembre 2026.

Per le imbarcazioni Classi ORC, IRC e Vele d’Epoca (percorso Imperia-Giraglia-Imperia oppure Imperia-Tino-Portofino-Imperia o altri percorsi) la partenza è fissata per il 10 settembre alle ore 12.15, con tempo limite alle ore 18 del 12 settembre 2026.

Le imbarcazioni delle Classi Rating FIV, Gran Crociera ORC e Vele d’Epoca potranno scegliere se partecipare alla Costiera Lunga di 30 miglia sul percorso Imperia-Gallinara-Imperia (partenza il 10/9 alle ore 12.15 e tempo limite l’11/9 alle ore 12), alla Costiera Corta (partenza il 12/9 alle ore 11 e tempo limite le ore 18 del 12/9) o ad entrambe.