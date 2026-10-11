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Aprilia, scintille tra Bezzecchi e Fernandez: dalle polemiche al duello in pista poi Bez si prende la vittoria

Dopo l’incidente al via della Sprint di Mandalika e il botta e risposta nel post-gara, la tensione tra i due piloti è proseguita anche nel Warm Up

Raul Fernandez dopo la caduta nella sprint - Ipa/Fotogramma
Raul Fernandez dopo la caduta nella sprint - Ipa/Fotogramma
11 ottobre 2026 | 10.38
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Continua a essere alta la tensione tra Marco Bezzecchi e Raul Fernandez dopo l’incidente al via della Sprint di Mandalika, che ha visto coinvolti proprio i due piloti. Il contatto ha lasciato strascichi e il botta e risposta nel post-gara non è bastato a chiudere la questione. Anche nel Warm Up di oggi del Gp d'Indonesia, infatti, tra i due sono volate altre parole, confermando un clima tutt’altro che disteso. Una rivalità che ha continuato a far discutere alla vigilia della gara, con gli occhi puntati sul possibile confronto in pista. Alla fine, però, la situazione non è degenerata e tutto si è risolto senza ulteriori episodi controversi. A prendersi la scena è stato Bezzecchi, capace di conquistare la vittoria davanti a Fernandez. Dopo le scintille e le polemiche, dunque, è stato il risultato della gara a parlare: Bez ha avuto la meglio in pista, mettendosi alle spalle il rivale in un fine settimana caratterizzato da una tensione mai del tutto sopita.

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