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Argentina-Algeria, due gol annullati in otto minuti: cos'è successo

Episodi arbitrali ai Mondiali 2026

Lionel Messi - Afp
Lionel Messi - Afp
17 giugno 2026 | 04.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Caos in Argentina-Algeria. Oggi, mercoledì 17 giugno, la Nazionale campione del Mondo in carica ha sfidato quella africana nella gara d'esordio del girone J, in una partita segnata anche da alcune decisioni arbitrali. Nei primi minuti di gioco infatti sono stati annullati due gol, uno per parte, prima a Lionel Messi e poi a Chaibi.

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Succede tutto nei primi otto minuti di partita. Al 6' Messi si fa trovare smarcato sulla destra ed entra in area, servito perfettamente dall'assist di Lautaro Martinez, battendo Zidane sul primo palo. L'arbitro però annulla subito il gol per fuorigioco, con le immagini che mostrano poi come il numero 10 argentino sia effettivamente più avanti dell'ultimo difensore avversario, seppur 'soltanto' di mezza spalla.

Passano soltanto due minuti ed è l'Algeria a vedersi annullato il gol del vantaggio. Un'imbucata geniale dalla trequarti trova Chaibi solo in area. L'esterno algerino controlla il pallone, incrocia il destro e batte il Dibu Martinez, ma l'arbitro annulla anche in questo caso per fuorigioco.

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