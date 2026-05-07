circle x black
Cerca nel sito
 

Aston Villa-Nottingham Forest: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Derby inglese nella semifinale di ritorno di Europa League

Ollie Watkins - Ipa/Fotogramma
Ollie Watkins - Ipa/Fotogramma
07 maggio 2026 | 08.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Caccia alla finale in Europa League. Oggi, giovedì 7 maggio, l'Aston Villa ospita il Nottingham Forest - in diretta tv e streaming - nella semifinale di ritorno della seconda competizione europea. Il derby inglese, di scena a Birmingham, riparte dall'1-0 con cui il Forest di Vitor Pereira si era imposto all'andata sugli uomini di Unai Emery.

CTA

Aston Villa-Nottingham Forest, orario e probabili formazioni

La sfida tra Aston Villa e Nottingham Forest è in programma oggi, giovedì 7 maggio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Emery

Nottingham Forest (4-4-1-1): Ortega; Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Dominguez, Anderson, Gibbs-White; Igor Jesus; Wood. All. Pereira

Aston Villa-Nottingham Forest, dove vederla in tv

Aston Villa-Nottingham Forest sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
aston villa nottingham forest aston villa nottingham forest dove vederla tv aston villa nottingham forest orario europa league semifinale europa league
Vedi anche
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza