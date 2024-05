Ademola Lookman protagonista della finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen. Il 26enne attaccante inglese, naturalizzato nigeriano, firma una doppietta in avvio del match di Dublino. Un tocco di 'rapina' su cross basso di Zappacosta per l'1-0, un meraviglioso destro dal limite dopo un dribbling per il 2-0.

Lookman si conferma un elemento chiave della squadra di Gasperini. Con la maglia dell'Atalanta, dove è approdato nel 2022, la punta vive il momento migliore di una carriera cominciata nel Charlton e vissuta tra Germania e Inghilterra prima dell'approdo a Bergamo. Tra il 2017 e il 2020, Lookman ha fatto la spola tra Everton e RB Lipsia, che lo acquista per 18 milioni, senza trovare la consacrazione tra Premier League e Bundesliga. Nel 2020-2021 gioca con il Fulham, nell'annata successiva c'è il Leicester: la doppia cifra di gol non viene mai avvicinata (4 e 6).

Ad agosto 2022 il trasferimento all'Atalanta per 15 milioni di euro. E' la svolta. Va in gol al debutto, diventa rapidamente una soluzione di primo piano per l'attacco della Dea. Arrivano 31 presenze e 13 gol in campionato: le reti sono solo una parte dell'enorme contributo che l'attaccante, capace di disimpegnarsi anche come esterno, regala ai nerazzurri. Il 2023-2024 è la conferma definitiva del valore del giocatore: 40 presenze e 14 gol in tutte le competizioni.