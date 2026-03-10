circle x black
Pavlovic tocca di mano, Jackson segna: proteste in Atalanta-Bayern Monaco

Episodio arbitrale nell'andata degli ottavi di Champions League

Il gol di Jackson - Afp
10 marzo 2026 | 22.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proteste bergamasche in Atalanta-Bayern Monaco. Oggi, martedì 10 marzo, la Dea ospita i tedeschi nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, in una partita che è stata segnata anche da un episodio arbitrale. In occasione del quarto gol tedesco firmato da Nicolas Jackson, a inizio ripresa, i giocatori in campo e tutta la panchina di Palladino hanno protestato per un tocco di mano, chiedendo l'annullamento della rete.

Succede tutto al 52'. Un pallone vagante in area viene messo a terra da Pavlovic, che serve poi Jackson. L'attaccante del Bayern salta un avversario e incrocia il destro, bucando Carnesecchi per il 4-0 bavarese. Proprio sul controllo del centrocampista tedesco però, i giocatori dell'Atalanta lamentano un tocco di mano. Le immagini mostrano infatti che il pallone sbatte sulla mano di Pavlovic, seppur attaccata al corpo, che poi la addomestica e serve Jackson.

L'arbitro Eskas però, dopo un rapido check con il Var, conferma la decisione di campo e convalida la rete, giudicando quindi non punibile l'intervento di mano di Pavlovic.

