Atalanta, il percorso in Champions League: Juric sfiderà il Chelsea e il Psg

La Dea ha scoperto le avversarie della prossima edizione della massima competizione europea

Ederson - Ipa/Fotogramma
28 agosto 2025 | 18.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Atalanta ha scoperto il proprio percorso nella Champions League 2025/26. Il sorteggio di oggi, giovedì 28 agosto, ha rivelato le avversarie della fase campionato della massima competizione europea, in cui la Dea si candida a sorpresa e protagonista. Il club bergamasco, che ha accolto Ivan Juric come sostituto di Gian Piero Gasperini in panchina, ha iniziato la sua stagione con un deludente pareggio casalingo con il neopromosso Pisa, che ha strappato un 1-1 al Gewiss Stadium nella prima giornata di Serie A.

Atalanta, le avversarie in Champions League

Questo il percorso dell'Atalanta nella prossima Champions League: Chelsea e Psg dalla prima fascia, poi Bruges, Francoforte, Slavia Praga, Marsiglia, Bilbao e Union St. Gilloise. Ecco l'elenco di tutte le sfide dell'edizione 2025/26 del torneo, tra casa e trasferta:

Atalanta-Chelsea

Psg-Atalanta

Atalanta-Bruges

Eintracht Francoforte-Atalanta

Atalanta-Slavia Praga

Marsiglia-Atalanta

Atalanta-Athletic Bilbao

Union Saint Gilloise-Atalanta

