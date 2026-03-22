I bergamaschi hanno battuto gli scaligeri nella 30esima giornata di Serie A

Continua la corsa dell'Atalanta di Palladino. I bergamaschi oggi, domenica 22 marzo, hanno battuto l'Hellas Verona 1-0 nella 30esima giornata di Serie A, grazie al gol di Zappacosta, portandosi a 50 punti in classifica a -1 dalla Roma, sest, e impegnate alle 18 contro il Lecce. L'Hellas Verona resta invece ultimo a 18 punti con il Pisa.

La partita

La Dea manovra molto e tiene il pallino del gioco nella prima frazione sfiorando il vantaggio al 14' con Krstovic, che colpisce di testa trovando l'attenta risposta di Montipò. Il vantaggio dei bergamaschi arriva al 37', grazie alla rete di Davide Zappacosta, che con il mancino dall'interno dell'area veneta trova l'angolo lontano e batte il portiere scaligero per l'1-0 con cui si conclude la prima frazione

Atalanta ad un passo dal raddoppio al 55': palla illuminante di De Ketelaere ancora per Krstovic, che da pochi metri tenta il pallonetto ma colpisce in pieno la traversa. Al 68' si rende pericoloso anche Bernasconi, ma poi la Dea arretra il baricentro e allenta i ritmi con il Verona che tanta di farsi vedere in avanti e al 73' Al-Musrati si trova libero di calciare da sinistra, appena fuori area, ma il suo destro è largo di poco.

Al 77' ancora gli scaligeri vicini al pareggio con Orban, che a pochi passi da Carnesecchi controlla bene e scarica una forte conclusione che termina sugli spalti. Lo stesso Orban si fa vedere all'80' con una conclusione a giro sulla quale è attento Carnesecchi. L'Atalanta resiste e porta a casa un successo importante nella sua corsa all'Europa.