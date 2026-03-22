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Bologna-Lazio 0-2, Sarri sorpassa Italiano con doppietta di Taylor

I biancocelesti hanno battuto i rossoblù nella 30esima giornata di campionato

Taylor - Ipa/Fotogramma
Taylor - Ipa/Fotogramma
22 marzo 2026 | 14.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vince la Lazio. Oggi, domenica 22 marzo, i biancocelesti hanno battuto il Bologna al Dall'Ara per 2-0 nella 30esima giornata di Serie A. A decidere la partita la doppietta, nel secondo tempo, di Kenneth Taylor, a segno al 72' e all'82', con i rossoblù che hanno sbagliato un rigore con Orsolini. Con questa vittoria la squadra di Sarri sorpassa proprio quella di Italiano in classifica, arrivando a 43 punti e prendendosi l'ottavo posto, a +1 dal Bologna.

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Nel prossimo turno di Serie A, il Bologna sfiderà la Cremonese in trasferta mentre la Lazio ospiterà il Parma.

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