Vince la Lazio. Oggi, domenica 22 marzo, i biancocelesti hanno battuto il Bologna al Dall'Ara per 2-0 nella 30esima giornata di Serie A. A decidere la partita la doppietta, nel secondo tempo, di Kenneth Taylor, a segno al 72' e all'82', con i rossoblù che hanno sbagliato un rigore con Orsolini. Con questa vittoria la squadra di Sarri sorpassa proprio quella di Italiano in classifica, arrivando a 43 punti e prendendosi l'ottavo posto, a +1 dal Bologna.

Nel prossimo turno di Serie A, il Bologna sfiderà la Cremonese in trasferta mentre la Lazio ospiterà il Parma.