Carlos Alcaraz torna in campo. Oggi, venerdì 20 novembre, lo spagnolo affronta l'azzurro Flavio Cobolli nel primo match di giornata del gruppo intitolato a Ivan Lendl alle Atp Finals 2026. Da verificare le condizione della coscia sinistra del vincitore di 7 titoli dello Slam, che ha subito un infortunio nel match di due giorni fa contro il russo Daniil Medvedev, comunque vinto in due set, così come all'esordio contro lo statunitense Frances Tiafoe. Queste due vittoria hanno già garantito ad Alcaraz la qualificazione in semifinale da primo del girone. Già eliminato invece il romano, battuto sia da Medvedev che da Tiafoe senza portare a casa nemmeno un set. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in diretta tv e streaming.

Alcaraz-Cobolli, orario e precedenti

Il match di oggi tra Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli alle Atp Finals inizierà non prima delle 14. Tra i due c'è un solo precedente che risale al primo turno del Roland Garros 2023, vinto dallo spagnolo per tre set a zero.

Alcaraz-Cobolli, dove vederla

La sfida tra Alcaraz e Cobolli sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.