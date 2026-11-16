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Lo spagnolo sfida lo statunitense nel primo incontro di giornata
Carlos Alcaraz torna in campo e oggi, lunedì 16 novembre, debutta alle Atp Finals 2026. Nel primo match del girone intitolato a Ivan Lendl, lo stesso dell'azzurro Flavio Cobolli, il fuoriclasse spagnolo affronta l'americano Frances Tiafoe. L'attuale numero 3 del ranking Atp, finalista nell'ultima edizione del Torneo dei Maestri, battuto da Jannik Sinner in due set, va a caccia di un trionfo che completerebbe il suo palmares, mentre lo statunitense, numero 8 del mondo,è alla sua prima qualificazione a Torino.
In serata toccherà a Cobolli che alle 20.30 esordirà all'Inalpi Arena contro il russo Daniil Medvedev.