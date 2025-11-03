Novak Djokovic non diserterà le Atp Finals 2025, in programma a Torino la prossima settimana. La presenza del serbo, confermata dal presidente della Fitp Angelo Binaghi, 'costringe' Lorenzo Musetti a vincere il torneo Atp di Atene al via oggi. Il successo in Grecia consentirebbe al toscano di superare il canadese Felix Auger-Aliassime e acciuffare l'ottavo e ultimo posto utile per la qualificazione alle Finals.

"Le Atp Finals di quest'anno saranno decisive per decidere chi sarà il numero uno del mondo a fine anno", dice Binaghi facendo riferimento al duello tra Jannik Sinner, tornato sul trono col trionfo a Parigi-Bercy, e lo spagnolo Carlos Alcaraz. "Sarà un'occasione irripetibile per lo sport italiano. Non dimentichiamoci che per il secondo anno di fila abbiamo giocatori qualificati in tutti e quattro i tornei delle Finals. Siamo riusciti a ricavare 700 posti in più per ogni sessione e anche quest'anno batteremo altri record di affluenza", dice Binaghi, al microfono de "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento.

"La qualificazione di Musetti sarebbe un qualcosa di esagerato -aggiunge Binaghi-. Noi abbiamo conferma che Djokovic giocherà a Torino, Lorenzo merita di entrare nei primi otto e lo meritava già nel 2024".

Dopo le Finals, si passa alla Coppa Davis. L'Italia difenderà il titolo senza Jannik Sinner. "Anche senza Jannik abbiamo uno squadrone che merita di vincere la Davis. Abbiamo Cobolli, Berrettini, Musetti, Bolelli e Vavassori. Una squadra che ha un livello e delle classifiche che poche volte c'è stato nella storia del tennis italiano", dice Binaghi. "Abbiamo una squadra molto motivata e lo è ancora di più quest'anno che giochiamo in casa", aggiunge il presidente federale in vista dell'appuntamento di Bologna.

Sinner tornerà in Davis nel 2026? "Da qua ad un anno potrebbero succedere tantissime cose. Confido che Jannik possa tornare a giocare la Davis. La scelta di non giocare è stata dolorosa per lui e per noi e posso dire che sicuramente tornerà, non so quando ma tornerà".