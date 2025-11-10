circle x black
Cerca nel sito
 

Atp Finals, marea arancione per Sinner: il pubblico 'abbraccia' Jannik prima dell'esordio a Torino

La rifinitura dell'azzurro prima del match contro Auger-Aliassime ha attirato centinaia di tifosi sul Centrale

Atp Finals, marea arancione per Sinner: il pubblico 'abbraccia' Jannik prima dell'esordio a Torino
10 novembre 2025 | 18.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Una marea arancione. Iconica, emblematica. La Inalpi Arena si colora per Jannik Sinner e non c'entrano effetti speciali e riflettori. Il Centrale ha preso vita grazie a centinaia di tifosi piombati sugli spalti per godersi da vicino la rifinitura del fuoriclasse azzurro che oggi, lunedì 10 novembre, esordirà alle Atp Finals contro Felix Auger-Aliassime. Il numero uno del ranking è stato accolto dal boato dei presenti, che adesso aspettano solo il gran debutto a Torino per chiudere la festa.

Sinner, marea arancione alla Inalpi Arena

Sinner, in completino nero, ha incantato i primi appassionati arrivati sul Centrale per godersi una serata di spettacolo con la solita calma. Accanto a lui, coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, che lo hanno guidato nella prima parte dell'allenamento con lo sparring Maxim Mrva, il diciottenne ceco che si è già allenato con Jannik in questi giorni (e con Lorenzo Musetti in mattinata). La costante? Gli applausi. Le tribune si sono riempite pian piano d'arancione, tra centinaia di cappellini, magliette, felpe appariscenti e i tradizionali cartelloni. Da "Jannik, sei sempre un sogno" a "Tranquillo, senza di te la Davis la vinciamo lo stesso", Torino ha iniziato a spingere così l'idolo assoluto della settimana. Il campione più atteso. Curiosità: l'attenzione, in tribuna, è stata a un certo punto attirata da un trio arancione. Tre ragazzi equipaggiati con la t-shirt dell'iconico colore di Jannik e le lettere J, A, N. A rendere ancora più visibile il supporto per il campione italiano.

Sinner, la rifinitura prima dell'esordio alle Finals

Dopo una mezz'ora con lo sparring e i complimenti al giovane Mrva, prospetto da tenere d'occhio già nei prossimi mesi, il numero uno ha continuato a lavorare su un paio di dettagli con Vagnozzi e Cahill per poi concedersi agli autografi di rito. Grande attenzione soprattutto alla risposta, fattore che potrebbe risultare decisivo nel match di stasera contro il canadese. Auger-Aliassime è già riuscito a mettere in difficoltà Sinner nella finale di Parigi. Sotto la Tour Eiffel, Jannik aveva avuto comunque la meglio. All'ombra della Mole, la voglia è quella di bissare. (di Michele Antonelli, inviato a Torino)

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Jannik Sinner Sinner oggi Sinner Atp Finals Atp Finals Sinner Auger Aliassime
Vedi anche
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza